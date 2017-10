Trotz des zuletzt bürgerlichen Auftretens ist Strache kein unbeschriebenes Blatt: Politisch sozialisiert wurde er in den Achtziger- und Neunzigerjahren in rechtsextremen Gruppierungen. 1989 wurde er bei einer Aktion der inzwischen verbotenen neonazistischen Kinder- und Jugendorganisation Wiking-Jugend in Deutschland festgenommen. Schon Mitte der Achtziger hatte Strache an von rechten Burschenschaften organisierten Zeltlagern und militärischen Übungen teilgenommen, an denen auch bekannte österreichische Neonazis beteiligt waren. Später nahm er an Veranstaltungen der rechtsextremen Parteien DVU und der NPD in Deutschland teil.