Am zweiten Tag seiner Afrika-Reise besucht Außenminister Sigmar Gabriel am Donnerstag das Bürgerkriegsland Südsudan. Dort bekämpfen sich seit 2013 Anhänger von Präsident Salva Kiir vom Volk der Dinka und die Unterstützer des früheren Vizepräsidenten Riek Machar vom Volk der Nuer.

Gabriel will bei einem Treffen mit Präsident Kiir auf eine Lösung des Konflikts dringen. Am Mittwoch hatte der Vizekanzler in Uganda eine Flüchtlingssiedlung besucht, in der überwiegend Südsudanesen untergekommen sind. Insgesamt haben im Nachbarland fast einen Million Menschen aus dem Südsudan Zuflucht gefunden.