Der Überlieferung nach war Kapitän George Kendall 1608 der erste, der auf dem heutigen US-Gebiet hingerichtet wurde. Er war der Spionage für Spanien angeklagt. Damals gab es die Vereinigten Staaten von Amerika noch gar nicht. Aber auch die britischen Kolonien in Nordamerika gingen schon hart mit ihren Gefangenen um.

Vom Hängen bis zur Giftspritze

Damals wurden Todeskandidaten erschossen oder erhängt. Der elektrische Stuhl wurde erst 1888 eingeführt. Von 1924 an gab es in einigen US-Bundesstaaten als "moderne" Vollstreckungsform die Gaskammer. All diese Hinrichtungsmethoden werden heute in der Regel durch die Giftspritze ersetzt. Nur einzelne Ausnahmen für Kriminelle gibt es noch.

Diffuse Gesetzeslage

In den USA kann die Todesstrafe auf Grundlage der Bundesgesetze und auf Basis von einzelstaatlichen Gesetzen verhängt werden. Sie ist außerdem Teil des Militärstrafgesetzbuches. 31 der insgesamt 50 US-Bundesstaaten sehen die Todesstrafe in ihren Strafgesetzen vor.

De facto keine Todesstrafe in New York

Im Ostküstenstaat New York gilt die Todesstrafe als abgeschafft. Am 24. Juni 2004 wurde das Todesstrafengesetz des Bundesstaats für verfassungswidrig erklärt. Die letzte Hinrichtung war zu diesem Zeitpunkt auch schon lange her. 1963 fand sie statt.

1972 hob der Oberste Gerichtshof der USA alle Todesstrafengesetze vorläufig auf. Danach verzichtete man in New York mehr als 20 Jahre lang auf eine Wiedereinführung der Todesstrafe.

1995 löste der republikanische Gouverneur George Pataki ein Wahlkampfversprechen ein. Beide Kammern der New Yorker Volksvertretung stimmten der Wiederaufnahme der Todesstrafe durch Injektion zu. Bis zur Aussetzung 2004 wurden auf Grundlage dieses Gesetzes in erster Instanz zum Tode verurteilt. Alle Urteile wurden jedoch in höherer Instanz umgewandelt.

Seit 2004 gab es vor allem von Republikanern immer wieder Bestrebungen, eine verfassungsgemäße Todesstrafengesetzgebung einzuführen. Sie scheiterten immer wieder an der demokratischen Mehrheit der New York State Assembly.

Mögliche Zäsur für New York