Hintergrund Trump und das Iran-Atom-Abkommen

Die US-Gesetzeslage schreibt vor, dass der Präsident das Abkommen zur Reduzierung des iranischen Atomprogramms alle 90 Tage neu beglaubigen muss. Zweimal hatte Trump die unter seinem Vorgänger Barack Obama ausgehandelte Vereinbarung in den vergangenen Monaten mit Bauchgrimmen durchgewunken. Dass er die nochmalige "Zertifizierung" nun verweigert, begründet er damit, dass sich Teheran nicht an den "Geist" der Vereinbarung halte.



Zwar attestiert die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) dem Iran, sich an die Auflagen des Abkommens zu halten, die das Land daran hindern sollen, die Atombombe zu bauen. Doch Trump reicht das nicht. Er argumentiert, dass sich Teheran nicht an den "Geist" der Vereinbarung halte.



Damit bezieht sich der US-Präsident auf das Vorwort des Abkommens, in dem dieses als Beitrag zu "Frieden und Sicherheit" in der Region beschrieben wird. Trump beschuldigt den Iran, stattdessen mit der Unterstützung der libanesischen Hisbollah und der palästinensischen Hamas sowie den Interventionen in den Bürgerkriegsländern Jemen und Syrien die Region zu destabilisieren. Auch das iranische Raketenprogramm betrachtet Trump als Verstoß gegen den "Geist" des Abkommens.