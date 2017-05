Seit der Einführung des "Patient Protection and Affordable Care Act" (deutsch: "Gesetz zum Schutz von Patienten und für bezahlbare Versorgung") - umgangssprachlich kurz "Obamacare" genannt - müssen sich alle Menschen in den USA versichern. Ansonsten droht ihnen eine Strafgebühr, die allerdings niedriger ausfällt als die Versicherung.

US-Präsident Donald Trump will die Strafgebühr ganz abschaffen. Auch sollen größere Arbeitgeber nicht mehr zur Versicherung ihrer Arbeitnehmer verpflichtet werden. Bestehen bleibt dagegen die Möglichkeit für Menschen bis zum Alter von 26 Jahren, bei den Eltern mitversichert zu sein.

Das neue Gesetz von Trump sieht zudem vor, dass Versicherer von Menschen mit Vorerkrankungen höhere Beiträge verlangen können. Stattdessen soll ein Hilfsfond in Höhe von acht Milliarden Dollar die Betroffenen unterstützen - Kritikern ist die Summe aber deutlich zu niedrig. Dagegen wollen die Tea Party-Abgeordneten noch weiter gehen und den Ausschluss von Menschen mit Vorerkrankungen aus einer Versicherung erlauben.

Die Basisversicherung "Medicaid" richtet sich an Bedürftige wie Arbeitslose oder Langzeitkranke. Die US-Regierung zahlte bisher für jeden Dollar, den die Bundesstaaten dafür ausgaben, einen Dollar Zuschuss. Trump will die Zuschüsse künftig über Pauschalen regeln und die Bundesstaaten so zum Sparen zwingen. Experten fürchten dadurch Einschnitte bei den Leistungen.