Was ist Gesundheit? Viel mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit – diese Definition schreibt die Weltgesundheitsorganisation in ihrer Verfassung fest, die im Juli 1946 von 62 Staaten in New York unterzeichnet wurde und die die Basis für die offizielle WHO-Gründung im Jahr 1948 bildet.

Ihren Sitz hat sie in der Genfer Gemeinde Pregny-Chambésy. Inzwischen sind 194 Staaten Mitglied der WHO – da es sich um eine Koordinationsbehörde der Vereinten Nationen handelt, sind alle UN-Mitgliedsstaaten bis auf das Fürstentum Liechtenstein automatisch Mitglieder. Der Zutritt steht aber auch anderen Staaten offen.

Gesund = nicht krank? Das reicht nicht - die WHO geht in ihrer Definition von Gesundheit noch deutlich darüber hinaus. Bildrechte: Colourbox.de Zum Gesundheitsbegriff heißt es in der Verfassung der WHO: "Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens." Als Ziel setzt sich die Organisation, diesen Zustand für möglichst viele Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen, da dies "(…) für das Glück aller Völker, für ihre harmonischen Beziehungen und ihre Sicherheit grundlegend" sei. Der "Besitz des bestmöglichen Gesundheitszustands" sei ein Grundrecht jeden menschlichen Wesens. Dass jedem Menschen auf der Welt genau dieses Grundrecht zuteil wird, ist das oberste Ziel der WHO.



Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Weltgesundheitsorganisation an mehreren Fronten aktiv. Sie kümmert sich sowohl um die grundlegende Infrastruktur der weltweiten Gesundheitsversorgung als auch um aktuelle Entwicklungen und Problemlagen.

Einen zentralen Punkt der weltweiten Gesundheits-Infrastruktur bildet zum Beispiel die sogenannte ICD, die "International Classification of Diseases". Dabei handelt es sich um ein weltweit anerkanntes medizinisches Diagnose-Klassifizierungssystem, in dem sämtliche Krankheiten mit einem Code gelistet sind. Es dient unter anderem der Verschlüsselung von Diagnosen im Sinne des Datenschutzes und bildet einen gemeinsamen Konsens, welche Beschwerden offiziell als Krankheit gelten und welche nicht. Entsprechend muss das ICD stets gepflegt und aktuell gehalten werden; 2018 soll eine neue Ausgabe erscheinen.

Mit Impf-Programmen versucht die WHO, weltweit Krankheiten einzudämmen - hier etwa bei einer Impf-Aktion gegen Kinderlähmung. Bildrechte: dpa Neben der Festsetzung internationaler Diagnostik- und Behandlungsstandards wird die WHO aber auch konkret vor Ort tätig. So gehört es ebenfalls zu ihren Zielen, übertragbare Krankheiten – wie etwa Aids, Malaria, Hepatitis und Grippe – einzudämmen. Dies kann – sofern möglich – durch global lancierte Impf-Programme geschehen, aber auch durch andere Präventionsmaßnahmen wie etwa Aufklärung und Schaffung hygienischer Mindestvoraussetzungen.



Aufklärungsarbeit und weltweite Gegenprogramme sind auch Kernpunkte, wenn es um Suchtkrankheiten und bedenkliche gesundheitliche Entwicklungen großer Bevölkerungsteile geht – etwa Übergewicht. Neben dem bestmöglichen Gesundheitszustand des Einzelnen ist es also auch Ziel der WHO, Zivilisationskrankheiten, die den Gesundheitssystemen zunehmend finanziell zu schaffen machen, einzudämmen.

Während der Ebola-Epidemie koordinierte die WHO internationale Hilfe, an der auch die Bundeswehr beteiligt war. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß Neben der Bekämpfung bereits bekannter oder sich seit Jahren ausbreitender Krankheiten ist es aber auch Aufgabe der WHO, im Krisenfall schnell zu reagieren und Hilfe bereitzustellen – beziehungsweise, durch ein globales Monitoring überhaupt erst einmal aufmerksam zu werden, wenn sich gesundheitliche Krisenherde herausbilden. So geschehen etwa in den Jahren 2014 bis 2016, als sich in einigen westafrikanischen Staaten das Ebola-Virus ausbreitete und in der Folge mehr als 11.000 Menschen starben.



Die WHO erklärte den Ausbruch zum internationalen Gesundheitsnotfall, womit sie die betroffenen Länder ermächtigte, den Katastrophenzustand auszurufen. Sie entsandte Mitarbeiter in die betroffenen Gebiete und erarbeitete einen Plan, um die Ausbreitung binnen weniger Monate zu stoppen. Um die festgelegten Standards umzusetzen, arbeitete die WHO mit anderen Organisationen wie etwa "Ärzte ohne Grenzen" und der Weltbank zusammen.

Außerdem ist es Aufgabe der WHO, dafür zu sorgen, dass die weltweite Gesundheitsversorgung nicht nur sichergestellt, sondern auch neuesten Entwicklungen etwa in Sachen technischer Fortschritt angepasst wird.



Ein großes Thema ist derzeit beispielsweise die sogenannte "E-Health". Erst Mitte Mai 2017 trafen sich Experten aus aller Welt für eine Woche auf Malta, um gemeinsam zu überlegen, wie die Zukunft der modernen Patientenversorgung aussieht, etwa, wenn es um Ferndiagnosen per Computer oder die Sicherheit der persönlichen Daten geht.

Trotz ihres hehren Ziels, allen Menschen weltweit ein gesundes Leben zu ermöglichen, steht die WHO immer wieder in der Kritik. Manchmal geht es dabei um ihre Strukturen und Vernetzungen, in anderen Fällen um ihre Reaktion in Krisen-Situationen.

In vielen Ländern wurden während der Grippe-Wellen vorsorglich Medikamente eingelagert, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Bildrechte: dpa So wird der WHO bis heute ihr Verhalten angesichts verschiedener weltweiter Grippewellen angekreidet. Sowohl im Falle der Ausbreitung des Vogelgrippe-Virus H5N1 im Jahr 2005 als auch während der sogenannten "Schweinegrippe"-Welle 2009 warnte die WHO vor einer Pandemie, im Fall der sogenannten Schweinegrippe erhöhte die WHO die Epidemie-Warnstufe sogar bis zur höchsten Kategorie.



Weil viele Staaten weltweit auf diese Warnungen der WHO hin massenhaft Impfstoffe und andere Grippe-Medikamente anschafften, wurde im Nachgang dieser Wellen immer wieder die Frage gestellt, wie eng die UN-Organisation mit der Pharmaindustrie verbunden ist. Dass WHO und Industrie zusammenarbeiten, ja, zusammenarbeiten müssen, etwa, wenn es um die Erforschung von Wirkstoffen und die Entwicklung neuer Medikamente geht, ist unbestritten.