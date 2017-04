Mission in Mali Hitze legt Bundeswehrgeräte lahm

Auch für die Soldaten selbst ist die sengende Hitze in Mali eine Belastung. Bildrechte: MDR/Katrin Molnar, MDR/Jennifer Stange

"Die Auftragserfüllung gegenüber den UN ist sichergestellt", zitierte die Zeitung einen Stellvertreter der Bundeswehr in Gao. "Die Einsatzbedingungen führen uns aber regelmäßig an die technische Belastungsgrenze." Für den Kampfhubschrauber Tiger, welcher der UNO am 1. Mai einsatzbereit gemeldet werden solle, fehle eine Sonderfreigabe zum Einsatz unter hohen Temperaturen, so die "Welt" weiter. Derzeit sei der Hubschrauber nur für eine Betriebsgrenze von 43,26 Grad Celsius freigegeben. Überstiegen die Temperaturen diesen Wert, dürfe der Hubschrauber nicht aufsteigen.