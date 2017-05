Nach dem Selbstmordanschlag in Manchester gilt in Großbritannien die höchste Terrorwarnstufe. Premierministerin Theresa May teilte am späten Dienstagabend mit, die Bedrohungslage werde als kritisch eingestuft. Das bedeutet, dass die Sicherheitsbehörden ein unmittelbar bevorstehendes Attentat für möglich halten. Es sei möglich, dass eine größere Gruppe von Personen für den Sprengstoffanschlag verantwortlich sei, sagte May nach einer weiteren Sitzung des Sicherheitskabinetts. Das Militär werde die bewaffnete Polizei unterstützen.

Polizei bittet um erhöhte Wachsamkeit

Die Polizei in Manchester rief die Bevölkerung zu erhöhter Wachsamkeit auf. Verdächtige Beobachtungen sollten sofort gemeldet werden. Die Polizeipräsenz im Großraum Manchester sei erhöht worden. Das werde vorerst auch so bleiben.

Die Sicherheitskräfte suchen nach möglichen Komplizen und Hintermännern. Am Dienstag war in Manchester ein 23-Jähriger festgenommen worden. Auch wurde im Süden der Stadt eine kontrollierte Sprengung durchgeführt. Details zur Festnahme oder Sprengung wurden nicht bekannt. Der Chef der nationalen Anti-Terror-Polizei, Mark Rowley, erklärte lediglich, die Ermittlungen in Manchester seien groß angelegt und gingen zügig voran.

22 Tote und 59 Verletzte

Zuvor hatte die britische Polizei in Manchester einen 22 Jahre alten Mann als den mutmaßlichen Täter identifiziert. Er soll am späten Montagabend in der Manchester Arena am Ende eines Konzerts eine Bombe gezündet haben. Dabei wurden insgesamt 22 Menschen getötet und 59 Menschen verletzt. In der Arena war die US-Sängerin Ariana Grande aufgetreten, die vor allem bei Kinder und Jugendlichen beliebt ist. Unter den Opfern sind zahlreiche Kinder.

Der mutmaßliche Attentäter wurde Medienberichten zufolge 1994 in Manchester geboren. Er soll sein Wirtschaftsstudium abgebrochen haben. Seine Familie stamme aus Libyen. Sie soll vor dem damaligen Machthaber Muammar Gaddafi geflohen sein.

Trauerbeflaggung in Deutschland

In Deutschland hingen am Mittwoch die Flaggen auf Halbmast. Bundesinnenminister de Maizière ordnete die bundesweite Trauerbeflaggung an. Sie gilt für die obersten Bundesbehörden sowie Einrichtungen und Stiftungen, die unter Aufsicht des Bundes stehen.