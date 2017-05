Donald Trumps Amtszeit als US-Präsident ist in den ersten Monaten alles andere als erfolgreich gelaufen: Sein per Dekret erlassener Einreisestopp für Bürger aus mehreren muslimisch geprägten Ländern ist vor Gericht krachend gescheitert. Die versprochene Bau einer Mauer an der mexikanischen Grenze lässt auf sich warten - wenn er denn überhaupt zu finanzieren ist. Der einzige echte Erfolg ist die Verabschiedung einer Gesundheitsreform, die das System von seinem Vorgänger, Obamacare, ersetzen soll. Aber auch dafür brauchte Trump zwei Anläufe.

Allerdings verblassen die bisherige Misserfolge vollkommen gegen die Affäre um mögliche Russland-Kontakte des US-Präsidenten und seines Teams. Wurden schon vor der Wahl im November Absprachen mit Russland getroffen? Hat Trump Geheimnisse verraten? Und hat er den ehemaligen FBI-Chef James Comey entlassen, weil dieser ihm auf die Schliche kam?

Diese Fragen könnten Donald Trump das Amt kosten. Denn immer häufiger fällt in den USA das Wort "Impeachment" - und zwar nicht nur in Kreisen der Opposition, sondern auch in den eigenen Reihen.

Wie ein Impeachment abläuft

Das Impeachment-Verfahren (deutsch: Amtsenthebungsklage) ist laut amerikanischer Verfassung der einzige Weg, wie sich der US-Kongress seines Präsidenten entledigen kann. Als mögliche Gründe dafür werden "Hochverrat, Bestechung oder andere schwere Verbrechen und Vergehen" genannt - eine nähere Definition gibt es nicht.

Für ein Impeachment berät zunächst der Justizausschuss des Repräsentantenhauses über die mutmaßlichen Vergehen des Präsidenten. Es finden Anhörungen statt, gegebenenfalls wird eine Liste mit Anschuldigungen ausformuliert. Im nächsten Schritt stimmt das Repräsentantenhaus über einen "Anklage-Entwurf" ab, eine einfache Mehrheit genügt hierfür.

Die Liste mit Anklagepunkten geht in der Folge an den Senat. Diesem kommt die Funktion eines Gerichts zu. Der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs leitet das Verfahren, einer Verurteilung müssen am Ende zwei Drittel der anwesenden Senatoren zustimmen. Die Kammer hat 100 Mitglieder. Berufung kann nicht eingelegt werden.

Allerdings ist ein solches Verfahren langwierig. Allein die Formulierung der Anklagepunkte und die nötige Beweisaufnahme würde vermutlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Republikanische Mehrheit in beiden Häusern

Da Donald Trump von einer republikanischen Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat gestützt wird, ist die Gefahr eines Impeachments für ihn noch relativ gering. Allerdings gibt es auch in den eigenen Reihen viele Trump-Kritiker, allen voran der äußerst einflussreiche Senator John McCain. Zudem überschreitet ein Präsident, der mit Russland gemeinsame Sache macht, gerade für viele konservative Politiker in Washington eine Rote Linie.

In der Geschichte der Vereinigten Staaten ist bisher kein US-Präsident durch ein Impeachment-Verfahren des Amtes enthoben worden. Zwei Mal wurde es allerdings versucht. Im Jahr 1999 musste sich der Demokrat Bill Clinton wegen einer Lüge über seine sexuelle Beziehung zu Monica Lewinsky einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Der Senat sprach ihn jedoch von den Vorwürfen des Meineides und der Behinderung der Justiz frei und er blieb im Amt.

Richard Nixon im Jahr 1974. Bildrechte: dpa Schon 1868 wurde gegen Andrew Johnson ein Impeachment-Verfahren gestartet, weil dieser angeblich gegen Rechte des Kongresses verstoßen hatte. Auch dieses Verfahren scheiterte.



1974 kam der Republikaner Richard Nixon wegen der Watergate-Affäre um die abgehörte Wahlkampfzentrale des politischen Gegners einer Amtsenthebung zuvor - er trat von allein zurück.

Was droht Trump?

Sowohl Nixon als auch Clinton wurden der Justizbehinderung beschuldigt. Die Parallele zu Trump sticht ins Auge. Selbst wenn dem Präsidenten keine illegalen Kontakte zum Kreml nachgewiesen werden sollten, könnte es für ihn brenzlig werden. Denn auch Trump steht im Verdacht, laufende Ermittlungen behindert zu haben.

Der Verdacht wurde durch seinen Rauswurf von FBI-Chef Comey genährt, den Trump selbst mit den Russland-Ermittlungen der Bundespolizei begründete. Zudem soll Trump laut Medienberichten Comey bedrängt haben, zumindest einen Teil seiner Ermittlungen einzustellen.