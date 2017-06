Geprüft hat die Bundeswehr eine Reihe von Standorten, darunter auch in Zypern und Kuwait. Für Jordanien aber spricht, dass es - wie die Türkei - direkt an das Operationsgebiet in Syrien grenzt, was vergleichsweise kurze Wege bedeutet.

Bildrechte: MDR

Dazu kommt, dass auf der jordanischen Luftwaffenbasis neben den jordanischen Streitkräften auch US-Amerikaner, zeitweise auch Belgier und Niederländer stationiert sind, deren Logistik man in einer Übergangszeit nutzen kann.



Jordanien ist eine gute Wahl, sagt Ursula von der Leyen: "Wir haben langjährige gute Beziehungen zu Jordanien, unsere Soldaten trainieren seit Jahren in Jordanien. Umgekehrt gibt es jordanische Soldaten, die bei uns trainieren. Und Jordanien ist natürlich auch international ein hochgeschätzter Partner in der Region."



Der König von Jordanien hat den Deutschen auch bereits demonstrativ seine Unterstützung sowie die Gastfreundschaft des gesamten Landes zugesichert. Und zumindest was das Besuchsrecht von Bundestagsabgeordneten betrifft, wird es in Jordanien wohl keine Probleme geben.