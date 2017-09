Ein Deutscher, der in der vergangenen Woche in der Türkei festgenommen wurde, ist wieder frei. Wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte, hat der Anwalt des Inhaftierten bestätigt, dass sein Mandant ohne Auflagen freigelassen wurde. Er und ein weiterer Deutscher waren am vergangenen Freitag auf dem Flughafen des Urlaubsortes Antalya aus politischen Gründen festgenommen worden.