Deutschland stockt Jemen-Hilfe auf UN sieht Überleben einer Generation bedroht

Das Bürgerkriegsland Jemen erlebt eine humanitäre Katastrophe. In den von Rebellen und Regierungstruppen besetzten Gebieten fehlt es an allem, vor allem an Nahrung. Laut UN-Generalsekretär Guterres ist das Überleben einer ganzen Generation bedroht. Eine UN-Geberkonferenz in Genf soll Abhilfe schaffen - Deutschland sagte dabei knapp 17 Millionen Euro humanitäre Hilfe mehr zu als im Vorjahr.