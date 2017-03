Sie haben 2010 eine Biographie über den Rechtspopulisten Geert Wilders veröffentlicht. Was hat Sie an Wilders interessiert?

Wilders war in den 1990er-Jahren ein ganz gewöhnlicher Politiker. Das Auffälligste an ihm war damals sein blondiertes Haar. Seit knapp einem Jahrzehnt steht er aber wegen seiner radikalen anti-muslimischen Äußerungen auf der Todesliste von Islamisten. Er erhält deswegen rund um die Uhr Personenschutz. Dass er seinen Anti-Islam-Diskurs aufgibt, daran denkt er gar nicht. Für einen Teil der Niederländer ist er damit zum Helden geworden, für viele ist er aber auch der Teufel.

Was ist er für Sie?

Politologe Meindert Fennema Bildrechte: Marie José van der Ende/dpa Ich achte ihn für seinen Mut, Dinge zu sagen, die ihn in Gefahr bringen. Doch ist er definitiv kein Held für mich. Das Wort "Held" ist für mich positiv besetzt: Das ist einer, der für mehr Gleichberechtigung kämpft.



Aber Wilders ist jemand, der die Zukunft bekämpft und in die 1950er-Jahre zurückkehren will. Er will alle Muslime des Landes verweisen. Er ist für ein Land, in dem es nur eine einzige Kultur gibt, doch er kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen.



Ich würde mich in einem solchen Land, wie es sich Wilder erträumt, auch langweilen. Er will uns von der Außenwelt abschneiden.

Wilders Politik ist rechtspopulistisch, anti-islamisch, fremdenfeindlich, anti-europäisch. Wie würden Sie ihn beschreiben?

Er ist gegen Meinungs- und Religionsfreiheit. Er ist ein Hassprediger, was seine Äußerungen angeht, dass alle Muslime potenziell radikal und der Islam "eine kranke Ideologie" sei. Wilders hat sich in den vergangenen Jahren radikalisiert. Bis 2004 sprach er noch vom Islam "als zu respektierende Religion", jetzt will er nicht nur gegen den radikalen Islam, sondern den Islam an sich vorgehen.

Doch Wilders ist auch atypisch im Vergleich zu vielen Rechtsextremen in Deutschland. Er ist nicht antisemitisch, sondern Pro-Israel. Er setzt sich für die Gleichstellung von Homosexuellen ein. Er ist nicht gegen den Kapitalismus, sondern für den Kapitalismus. Er ist ein Rechtsextremer, der sehr viel moderner ist als die Traditionalisten seiner Denkrichtung.

Wie ist Wilders überhaupt zur Politik gekommen?

Er hat immer mit der Politik geliebäugelt, doch war er unentschieden, ob er sich für Rechts oder für Links einsetzen sollte. In den 1980er-Jahren arbeitete er in einer Kontrollinstanz im Gesundheitswesen. Dabei stieß er auf Unregelmäßigkeiten bei der Zuschussvergabe für Arbeitslose. Er wurde zum starken Kritiker der Sozialversicherung.

Dass er damit in der liberalen "Volkspartei für Freiheit und Demokratie" (VVD) unter Frits Bolkestein landen würde, war fast vorhersehbar. Borkenstein war der erste gemäßigte Politiker in den Niederlanden, der in den 1990er-Jahren gewisse Tabus in unserer Gesellschaft brach. Er griff die Integrationspolitik als unwirksam an. Wilders hat von Bolkestein sein Handwerk gelernt, jedoch läuft bei Wilders alles aus dem Ruder.

Biographisches Geert Wilders wurde 1963 in Venlo geboren, das an der niederländisch-deutschen Grenze liegt. Seine Mutter stammt aus Indonesien, sein Vater aus den Niederlanden. Der 53-Jährige gründete 2006 seine "Partei für die Freiheit" (PVV), deren einziges Mitglied und zugleich Parteichef er ist. Wer auf seiner Liste kandidieren darf, bestimmt er überwiegend allein.

In den Wahlumfragen liegt die Partei von Wilders mit vorn. Warum kommt er mit seinen fremdenfeindlichen Botschaften so gut an – in einem Land, das lange als das Musterland für Toleranz galt?