Die USA als langjährige Verbündete der Kurden im Nordirak sehen in dem Referendum zum jetzigen Zeitpunkt ein Hindernis für den gemeinsamen Kampf gegen die Dschihadistenmiliz IS. Die USA und andere Staaten haben Kurdenpräsident Massud Barsani eine Verschiebung des Volksentscheids bei gleichzeitiger Ausweitung der Autonomie vorgeschlagen, doch Barsani ist darauf bislang nicht eingegangen.

Wie die Armee am Montag mitteilte, nehmen an der Übung in der südtürkischen Region Silopi-Habur auch Panzer teil. Die türkische Regierung hatte das geplante Referendum wiederholt als "Fehler" bezeichnet und gewarnt, die Kurdenregierung in Erbil werde einen "Preis" zahlen. Bei einer Abstimmung drohe ein Bürgerkrieg.