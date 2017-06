Die Terrororganisation Islamischer Staat beansprucht den jüngsten Anschlag in London für sich. Über die Internetseite Amaq ließ die Dschihadistenmiliz verbreiten, ihre Kämpfer hätten das Attentat verübt. Ob die Botschaft echt ist, ist noch offen.



Auch die Anschläge auf ein Pop-Konzert der US-Sängerin Ariana Grande am 22. Mai in Manchester und den Anschlag in London Ende März hatte die IS-Miliz für sich beansprucht.

Polizei nennt Namen der Angreifer nicht

Am Samstagabend waren Angreifer in der britischen Hauptstadt mit einem Lieferwagen in eine Fußgängergruppe gefahren. Anschließend stachen sie in einem nahe gelegenen Ausgehviertel wahllos auf Passanten ein. Sieben Menschen wurden getötet. Mehr als 40 wurden verletzt. 21 schweben in Lebensgefahr. Unter den Verletzten sind nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière auch zwei Deutsche.



Die drei Angreifer wurden von Polizisten erschossen. Wie ein Polizeisprecher sagte, gaben acht Polizeibeamte die "beispiellose" Zahl von 50 Schüssen auf die Attentäter ab. Dabei habe auch ein Unbeteiligter eine Schusswunde erlitten. Angaben zur Identität der Angreifer und ihrem möglichen Motiv machte die Polizei bislang nicht. Ihre Namen sollen veröffentlicht werden, sobald dies ermittlungstaktisch möglich ist.



Die Polizei hat wenige Stunden nach der Tat sieben Frauen und fünf Männer festgenommen. Inwieweit sie in den Anschlag verwickelt waren, blieb zunächst unklar. Ein Mann wurde inzwischen wieder freigelassen. Am Montagmorgen gab es erneut Razzien und weitere Festnahmen.

Mahnwache und Schweigeminute geplant

Londons Bürgermeister Sadiq Khan rief für Montagabend zu einer Mahnwache auf, um der Opfer des Attentats zu gedenken. Die Mahnwache soll um 19 Uhr unserer Zeit im Potters Fields Park stattfinden. Die Grünfläche liegt in der Nähe der Tatorte.



Khan sagte: "Wir werden diese Feiglinge nicht gewinnen lassen. Und wir werden uns nie vom Terrorismus einschüchtern lassen." Doch nicht nur London trauert. Die britische Premierministerin Theresa May berief für Montag eine weitere Sitzung ihres Sicherheitskabinetts ein. Dabei sollen Konsequenzen aus dem dritten Anschlag in Großbritannien binnen drei Monaten beraten werden.



Am Dienstagmittag soll es in ganz Großbritannien eine Schweigeminute geben.

50.000 Menschen waren beim Benefiz-Konzert mit Ariana Grande und anderen Stars in Manchester dabei. Bildrechte: IMAGO Eine Schweigeminute gab es auch am Sonntagabend bei einem Benefiz-Konzert in Manchester. Damit sollte an die Opfer des Anschlags vom 22. Mai erinnert werden. Damals hatte sich bei einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande ein Mann in die Luft gesprengt und 22 Menschen mit in den Tod gerissen.



Grande trat nun wieder in Manchester auf. Sie sang gemeinsam mit Schulkindern, von denen einige bei ihrem vom Terror überschatteten Konzert in der Manchester Arena waren. Später trat sie zusammen mit Coldplay auf. Kurzauftritte hatten auch Stars wie Justin Bieber, Miley Cirus, Katy Perry, Take That und Robbie Williams auf. Sänger Pharrell Williams rief das Publikum auf: "Lasst die Welt eure Widerstandskraft hören". Das Benefiz-Konzert fand unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. 50.000 Menschen waren gekommen.