Nach der Messerattacke auf Soldaten in Brüssel hat die Terrormiliz IS die Tat für sich reklamiert. Über ihr Sprachrohr Amak teilte die Miliz mit, ein Soldat des IS habe den Anschlag ausgeführt. Ob die Nachricht echt ist, ließ sich zunächst nicht überprüfen.



Am Freitagabend war ein Mann in der Innenstadt von Brüssel von hinten mit einem Messer auf drei Soldaten losgegangen und hatte zwei von ihnen leicht verletzt. Der Belgier somalischer Herkunft soll dabei "Allahu akbar" (Gott ist groß) gerufen haben. Der Angreifer wurde angeschossen und starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen.



Medienberichten zufolge hatte der Mann bei seinem Angriff neben dem Messer auch eine Attrappe einer Feuerwaffe und zwei Ausgaben des Koran bei sich. Bereits kurz nach der Attacke übernahm ein auf Terrorismus spezialisierter Ermittlungsrichter den Fall. Die Staatsanwaltschaft erklärte, der Angriff werde als versuchter terroristischer Mord eingestuft.