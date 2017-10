Nach einer tödlichen Messer-Attacke am wichtigsten Bahnhof von Marseille hat die Terrormiliz Islamischer Staat die Tat in der Nacht zu Montag für sich beansprucht. Der Täter sei "Soldat" des IS, zitierte die auf die Auswertung dschihadistischer Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group das IS-Sprachrohr Amaq.

Der Angreifer tötete am Sonntag zwei Frauen, bevor er von Soldaten erschossen wurde. "Diese Tat könnte terroristischer Natur sein, aber derzeit können wir das nicht bestätigen", sagte Frankreichs Innenminister Gérard Collomb. Dennoch zog die für Terrorfälle im ganzen Land zuständige Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen an sich. Sie leitete eine Untersuchung wegen Mordes in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben und versuchten Mordes an Amtspersonen ein.

Täter wohl polizeibekannt

Frankreichs Innenminister bestätigte außerdem, dass Zeugen auf dem Bahnhofsvorplatz den Ausruf "Gott ist groß" auf Arabisch gehört haben. Nach Sichtung von Videoaufnahmen gebe es ein Fragezeichen zum Vorgehen des Mannes: Dieser habe nämlich zunächst ein erstes Opfer getötet und sei dann weggerannt, bevor er kehrt machte und eine weitere Frau angriff.



Nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP war der Mann wohl polizeibekannt, aber nicht im Zusammenhang mit Terrorismus. Die Identität werde aber noch überprüft, hieß es unter Berufung auf Ermittlerkreise.

Schnelles Vorgehen der Polizei durch Anti-Terror-Operation

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußerte sich auf Twitter "tief empört über diesen barbarischen Akt" und lobte die Reaktion der Sicherheitskräfte. "Wir lassen in der Wachsamkeit nicht nach", schrieb Premierminister Edouard Philippe.

Aus Polizeikreisen hieß es, dass Soldaten der Anti-Terror-Operation Sentinelle am Bahnhof Saint-Charles gegen 13:45 Uhr das Feuer auf den Mann eröffneten. Im Rahmen dieses Einsatzes patrouillieren seit dem Anschlag auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" Militärs in französischen Städten - auch an zahlreichen Bahnhöfen.

Immer wieder Angriffe in Frankreich

Seit Anfang 2015 wurden bei islamistischen Anschlägen in Frankreich 239 Menschen ermordet - die Attacke vom Sonntag nicht mitgerechnet. Mehrfach kam es auch zu Angriffen mit Hieb- oder Stichwaffen.

Im Land gilt seit der Pariser Terrornacht vom 13. November 2015 der Ausnahmezustand. Das Parlament berät derzeit über eine weitere Verschärfung der Sicherheitsgesetze.