Italien wird ab dem 1. Januar 2018 keine Ein- und Zwei-Cent-Münzen mehr prägen. Die zuständige Bilanzkommission des Parlaments in Rom entschied, die kleinsten Geldstücke abzuschaffen. Stattdessen sollen in Zukunft die zu zahlenden Beträge auf fünf Cent auf- oder abgerundet werden.

Italien ist nicht das erste Land, das diesen Weg beschreitet. Seit 2004 runden Geschäfte in den Niederlanden die Beträge auf fünf Cent auf oder ab. Bei 3,98 Euro sind 4,00 Euro zu zahlen, bei 3,97 Euro sind es 3,95 Euro. In Finnland gibt es sogar seit der Einführung des Euro ein Gesetz, das diese Praxis an der Kasse zur Pflicht macht.