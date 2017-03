EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist dagegen, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abzubrechen. Der Luxemburger sprach in der "Bild am Sonntag" von einer Scheindebatte, um das Mütchen zu kühlen. Derzeit gebe es ohnehin keine Verhandlungen.

Das Europa-Parlament hatte sich im November dafür ausgesprochen, die Verhandlungen mit der Türkei einzufrieren . Grund ist das massive Vorgehen der türkische Regierung gegen ihre politischen Gegner, Kritiker und Kurden. Schon damals war Juncker dagegen, die Gespräche auf Eis zu legen . Die Staats- und Regierungschefs beschlossen schließlich, die Verhandlungen vorerst nicht auszuweiten. Juncker betonte jetzt, der Beitritt werde nicht am mangelnden Willen der EU-Mitglieder scheitern, sondern an der Lustlosigkeit der Türken, europäische Standards einzuführen. Wenn die Türkei die Todesstrafe wieder einführen sollte, käme das dem Abbruch der Beitrittsverhandlungen gleich.

Erst an diesem Wochenende hatte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan erklärt, er rechne mit der Einführung der Todesstrafe nach dem Verfassungsreferendum Mitte April. Er denke, das Parlament in Ankara werde das Notwendige tun. In diesem Fall werde er das Gesetz ohne Zögern unterzeichnen.