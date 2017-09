EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will den Euro in der gesamten Europäischen Union einführen. "Der Euro ist dazu bestimmt, die einheitliche Währung der EU als Ganzes zu sein", sagte er bei seiner Grundsatzrede im EU-Parlament in Straßburg. "Der Euro sollte mehr sein als die Währung einer Reihe ausgewählter Länder", sagte Juncker und verwies darauf, dass derzeit alle außer zwei EU-Staaten nach EU-Verträgen verpflichtet und berechtigt seien, der Gemeinschaftswährung beizutreten. Die Ausnahmen sind Großbritannien und Dänemark, wo die Wähler Euro-Beitritt bislang ablehnten.

Kritik an Türkei

Zur Lage in der Türkei sagte der Kommissionspräsident, die Türkei entferne sich in letzter Zeit mit Riesenschritten von der EU. "Das schließt eine Mitgliedschaft der Türkei in absehbarer Zeit aus", so Juncker. Rechtsstaatlichkeit, Justiz und Grundwerte hätten bei allen Beitrittsländern oberste Verhandlungspriorität. Die türkische Regierung forderte er auf, alle festgenommenen Journalisten freizulassen. Türkische Politiker sollten zudem Beschimpfungen europäischer Staats- und Regierungschef beenden: "Hören sie auf, unsere Staats- und Regierungschefs als Faschisten und Nazis zu beschimpfen", betonte Juncker.

Legale Wege für Migration gefordert

Zur Flüchtlingspolitik sagte Juncker, die EU müsse Flüchtlingen weiter offenstehen. Die skandalöse Situation in Flüchtlingslagern in Libyen müsse beendet werden. Europa sei keine Festung, sondern weiterhin ein Kontinent der Hoffnung. Die EU habe im vergangenen Jahr 720.000 Asylbewerber aufgenommen. Zugleich müssten Flüchtlinge ohne Anspruch auf Asyl konsequenter zurückgeschickt werden, um den wirklich Hilfsbedürftigen zu helfen. Die EU-Staaten rief Juncker zu mehr Solidarität und finanzieller Hilfe für Afrika auf.

"Der Wind ist zurück in den Segeln Europas"

Zugleich setzte sich Juncker für eine engere Zusammenarbeit in Europa ein. Eine neue Strategie solle die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie sicherstellen. Zudem solle eine neue Behörde eingerichtet werden, welche die Einhaltung von Standards auf den Arbeitsmärkten überwache. "Der Wind ist zurück in den Segeln Europas", erklärte Juncker.



Es gebe Gelegenheiten zum Handeln, das werde nicht auf Dauer so bleiben. "Lasst uns das meiste daraus machen." Insbesondere müssten die Handelsbeziehungen verbessert werden. "Europa ist offen für Handel, aber es muss auf Gegenseitigkeit beruhen."

Polen und Ungarn in der Kritik

Polen und Ungarn ermahnte er zu Rechtsstaatlichkeit. Diese sei keine Option, sondern Pflicht. Urteile des Europäischen Gerichtshofes seien in allen Fällen zu respektieren, sagte er mit Blick auf Ungarn. "Sie nicht zu respektieren oder die Unabhängigkeit nationaler Gerichte zu untergraben, heißt Bürgerinnen und Bürger ihrer Grundrechte zu berauben."



Der Europäische Gerichtshof hatte vor kurzem geurteilt, dass der Umverteilungsbeschluss zu Flüchtlingen innerhalb der EU rechtens war. Ungarn will dennoch weiter keine Flüchtlinge über diese Regelung aufnehmen. Polen ist wegen seiner Reformen unter anderem im Justizsystem in der Kritik.

Neue Freihandelsabkommen geplant

Mit Blick auf den protektionistischen Kurs der neuen US-Regierung kündigte Juncker Verhandlungen für Freihandelsabkommen mit Australien und Neuseeland an. Diese sollten unter größtmöglicher Transparenz für das Jahr 2018 stattfinden. Nationale und regionale Parlamente sollten dabei vom ersten Tag an umfassend informiert werden.

Juncker forderte zudem, Investoren aus Drittstaaten künftig genauer unter die Lupe zu nehmen. Damit sollen Übernahmen aus Ländern wie etwa China strenger geprüft werden können.

Der EU-Kommissionschef stellt jedes Jahr im September seine Agenda für die kommenden Monate vor.