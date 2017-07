Der polnische Präsident Andrzej Duda will die umstrittene Justizreform stoppen.

Der polnische Präsident Andrzej Duda will die umstrittene Justizreform stoppen.

Justizreform in Polen Präsident Duda kündigt Veto an

Für die umstrittene Justizreform in Polen fehlt noch die Unterschrift von Präsident Duda. Doch die will er nicht leisten. Duda zufolge sind zwat Änderung im Justizsystem dringend erfoderlich. Die dürften aber nicht zu einer Spaltung von Gesellschaft und Staat führen. In den letzten Tagen und Wochen hatten Tausende Polen gegen die Reform protestiert.