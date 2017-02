Polen hat nach Ansicht des Vorsitzenden der Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, ein Interesse an einem Sieg von Kanzlerin Angela Merkel bei der Bundestagswahl. "Es gilt, dass Frau Merkel für uns das Beste wäre", sagte Kaczyinski der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" unmittelbar vor demTreffen mit der Kanzlerin am Dienstag in Warschau. Dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz bescheinigte er dagegen einen "Hang zu Russland" und "antipolnische" Äußerungen. Schulz sei zudem für eine Führungsposition zu unbeherrscht.

Kaczynski wünscht sich Merkel als Kanzlerin. Martin Schulz sei zu unbeherrscht. Bildrechte: dpa

Obwohl Kaczynski in der Vergangenheit nicht nur Russland, sondern auch Deutschland und Merkel scharf kritisiert hatte, lobte er die Kanzlerin jetzt dafür, dass sie sich im Ukraine-Russland-Konflikt für Sanktionen gegen Russland eingesetzt hat. "Auch dass Deutschland Soldaten an die Ostflanke der NATO entsendet, ist positiv", sagte der nationalkonservative Politiker. Merkel habe sich zudem "nie so antipolnisch geäußert" wie der designierte SPD-Kanzlerkandidat Schulz.



Zugleich kritisierte Kaczynski aber ein deutsches Übergewicht in der EU. "Frau Merkel ist absolut die Nummer 1 in der EU, und das ist keine gesunde Situation."