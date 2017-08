Der in Mali abgestürzte deutsche Kampfhubschrauber hat vor dem Aufprall auf die Erde die Hauptrotorblätter und weitere Teile verloren. Das geht aus einem Schreiben des Verteidigungsministerium an den Bundestags-Verteidigungsausschuss hervor, der den Vorfall untersucht.

Darin heißt es: "Nach bisherigen Erkenntnissen lösten sich, nachdem das Luftfahrzeug in den starken Sinkflug übergegangen war, vor dem Aufschlag Teile (...), darunter die Hauptrotorblätter." Bis zum Absturz sei der Flug unauffällig verlaufen.

Wie weiter aus dem Schreiben hervorgeht, hatte sich der Tiger-Kampfhubschrauber mit einer Geschwindigkeit von etwa 250 Kilometern pro Stunde in einer Höhe von etwa 550 Metern bewegt, als er plötzlich und radikal mit der Nase nach vorn abgekippt und in einen starken Sinkflug übergegangen sei.

Angesichts der neuen Erkenntnisse warnte das Ministerium vor Spekulationen zur Unfallursache zum jetzigen Zeitpunkt. Dafür gebe es noch keine tragfähige Grundlage. Die Untersuchungen würden weiterhin ergebnisoffen geführt. Bei dem Absturz etwa 80 Kilometer nördlich des Flugplatzes Goa am vergangenen Mittwoch waren beide Piloten ums Leben gekommen. Ihre Leichen sind bereits nach Deutschland überführt.

Hilfe bei der Suche nach der Unglücksursache könnten die Daten aus einem der beiden Flugschreiber bringen. Diese werden laut Verteidigungsministerium derzeit noch ausgewertet. Ein Untersuchungsteam des Flugsicherheit in der Bundeswehr war am Tag nach dem Unfall zu dem Flugplatz in Goa entsandt worden.