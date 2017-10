Die katalanische Regionalregierung will keine Neuwahlen ausrufen, um einer bevorstehenden Entmachtung durch die spanische Regionalregierung zu entgehen. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont sagte, die Möglichkeit von Neuwahlen sei erwogen worden, dann aber verworfen. Er werde seinen Plan für eine Unabhängigkeit der Region weiter verfolgen. Der Regierung in Madrid warf er vor, eine Einigung zu verhindern.

Regionalparlament tagt

Puigdemont hatte eine für Donnerstag angekündigte Erklärung zunächst verschoben und später abgesagt. Am Abend dann aber doch gesprochen. Das Regionalparlament will noch heute auf einer Sitzung über das weitere Vorgehen beraten. In den vergangenen Tag wurde nicht ausgeschlossen, dass bei der Sitzung die Unabhängigkeit erklärt werden könnte.

Tausende Studenten protestieren gegen "Verrat"

Vor dem Regierungspalast hatten am Donnerstagmittag Tausende Studenten für die Unabhängigkeit demonstriert und gegen den aus ihrer Sicht "Verrat" protestiert, falls die Regionalregierung Neuwahlen ausruft. Die Bewegung Universitäten für die Republik und die Studentengewerkschaft hatten zu einem Tag des Streiks an den Hochschulen in den größten Städten Kataloniens aufgerufen.

Madrid angeblich zu Verzicht bereit

Puigdemont hatte sich die ganze Nacht bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags mit Vertrauten und Politikern seines Regierungsbündnisses beraten. Danach war erwartet worden, dass er Neuwahlen ausrufen würde.



Auch ein Termin war in allen Medien bereits genannt worden: der 20. Dezember. Die Zeitung "La Vanguardia" wollte in Erfahrung gebracht haben, dass die Regierung in Madrid bereit gewesen sei, die Anwendung der Zwangsverwaltung Kataloniens auszusetzen, wenn dort Neuwahlen ausgerufen würden.

Zentralregierung fordert Kurswechsel

Die spanische Zentralregierung hatte allerdings klargemacht, dass ihr eine Ausrufung von Neuwahlen alleine nicht ausreiche, um die angekündigten Zwangsmaßnahmen gegen die nach Unabhängigkeit strebende Regierung auszusetzen. Sie fordert einen Kurswechsel und einen klaren Verzicht auf eine Unabhängigkeitserklärung.

Senat stimmt über Zwangsmaßnahmen ab