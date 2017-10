Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat überraschend eine für Donnerstag angekündigte Erklärung zum Streit mit der Zentralregierung in Madrid abgesagt. Eine Begründung dafür blieb zunächst aus.

Puigdemont hatte sich die ganze Nacht bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags mit Vertrauten und Politikern seines Regierungsbündnisses beraten. Danach war erwartet worden, dass er Neuwahlen ausrufen würde. Auch ein Termin war in allen Medien bereits genannt worden: der 20. Dezember.

Vor dem Regierungspalast hatten am Donnerstagmittag Tausende Studenten für die Unabhängigkeit demonstriert und gegen den aus ihrer Sicht "Verrat" protestiert, falls die Regionalregierung Neuwahlen ausruft. Die Bewegung Universitäten für die Republik und die Studentengewerkschaft hatten zu einem Tag des Streiks an den Hochschulen in den größten Städten Kataloniens aufgerufen.