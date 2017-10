Der von der spanischen Zentralregierung abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat die Fortsetzung der Unabhängigkeitsbestrebungen verkündet. In einer Fernsehansprache rief er am Samstag seine Landsleute zum "demokratischen Widerstand" gegen die von Madrid beschlossenen Zwangsmaßnahmen und zur "Gründung eines freien Landes" auf.

Die katalanische Regionalpolizei Mossos d'Esquadra teilte inzwischen auf Twitter mit, sie arbeite normal weiter. Priorität sei es, die Sicherheit der Menschen zu garantieren. Die Regierungsgeschäfte in Barcelona sollen nun Staatssekretäre aus Madrid übernehmen. Unklar ist aber noch, ob die katalanischen Beamten den Vorgaben der Zentralregierung folgen oder sich gegen ihre Absetzung wehren.

Die Regierung Rajoy aktiviert erstmals in der Geschichte Verfassungsartikel 155 zur Entmachtung einer Region. Bildrechte: IMAGO

Die spanische Regierung hatte am Freitagabend die autonome Region Katalonien unter Zwangsverwaltung gestellt . Außerdem wurden das katalanische Parlament aufgelöst und ein Termin für Neuwahlen festgelegt. Sie sollen am 21. Dezember stattfinden. Für die Maßnahmen hatte die Regierung zuvor grünes Licht vom spanischen Senat bekommen.

Die Zentralregierung in Madrid reagierte damit auf einen Beschluss des katalanischen Parlaments. Es hatte am Freitagnachmittag für die Gründung eines unabhängigen Staates gestimmt. Allerdings hatten nur 70 der 135 Abgeordneten mit "Ja" votiert. Viele Gegner einer Abspaltung hatten nach einer hitzigen Debatte vor der Abstimmung demonstrativ den Saal verlassen.

Tausende Menschen demonstrieren am 28.10.2017 in Madrid für die Einheit des Landes. Bildrechte: dpa

Die Krise um Katalonien hatte sich seit dem Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober zugespitzt. Bei dem vom spanischen Verfassungsgericht in Madrid verbotenen Volksentscheid sprachen sich 90 Prozent der Teilnehmer für eine Unabhängigkeit von Spanien aus. An dem Referendum nahmen 43 Prozent der Wahlberechtigten teil.