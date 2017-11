Die spanische Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft für acht Mitglieder der abgesetzten katalanischen Regionalregierung gefordert. Wie der Staatsgerichtshof in Madrid mitteilte, soll nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft ein neuntes Mitglied gegen Kaution auf freiem Fuß bleiben können.

Der frühere katalanische Regierungschef Puigdemont war nicht zu seiner Anhörung in Madrid erschienen. Er hatte bereits im Vorfeld klargestellt, dass er nicht in die spanische Hauptstadt reisen wird. Nach seiner Ausreise nach Belgien hatte sein Anwalt Paul Bekaert am Mittwoch erklärt, sein Mandant fürchte, keinen fairen Prozess zu bekommen. Auch wenn er kein politisches Asyl suche, werde er auch im Falle einer Auslieferungsforderung nicht nach Spanien reisen.