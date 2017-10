In Barcelona haben am Sonntag Hunderttausende Menschen gegen eine Abspaltung Kataloniens von Spanien protestiert. Die örtliche Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 350.000. Die Veranstalter der Großdemonstration in der katalanischen Regionalhauptstadt sprachen sogar von 950.000 Menschen.

Fetnahme von Puigdemont gefordert

"Wir sind Spanien" auf Katalanisch. Auch in Katalonien ist eine klare Mehrheit für den Verbleib bei Spanien. Bildrechte: dpa Auf ihrem Marsch zum Bahnhof Estació de França und auf dem zentralen Urquinaona-Platz skandierten und sangen die Demonstranten unter anderem "Ich bin Spanier" und "Viva España". Dazu schwenkten sie die rot-gelben Nationalfahnen. "Die Einheit Spaniens steht nicht zur Wahl - sie muss verteidigt werden", hieß es auf einem Schild der Demonstranten, die teilweise auch aus anderen Landesteilen nach Barcelona gereist waren. Lautstark forderte die Menge die Festnahme des Chefs der separatistischen Regionalregierung Kataloniens, Carles Puigdemont.

"Unabhängigkeitsverschwörung standhalten"

Hunderttausende protestierten in Barcelona gegen die Abspaltungspläne der Regionalregierung. Bildrechte: dpa An der Demonstration beteiligte sich auch der Literatur-Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa. Der Peruaner mit spanischer Staatsangehörigkeit sagte in einer Rede, die spanische Demokratie werde jeder "Unabhängigkeitsverschwörung" standhalten. Nationalisten hätten in der Geschichte "die größten Schäden" angerichtet. Seinen einstigen Wohnort Barcelona würdigte der 81-Jährige als weltoffene "Kulturhauptstadt Spaniens". Llosa hatte im Vorfeld das Unabhängigkeitsstreben als "Krankheit" verurteilt und vor einem "neuen Bosnien" gewarnt.

Aufruf an "schweigende Mehrheit"

Zu der Kundgebung unter dem Motto "Basta! Kehren wir zur Vernunft zurück" hatte die Organisation Katalanische Zivilgesellschaft die "schweigende Mehrheit" aufgerufen. Sie lehnt die umstrittenen Unabhängigkeitsbestrebungen der katalonischen Regionalregierung unter Puigdemont ab. Auch die konservative Volkspartei von Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy sowie deren parlamentarische Verbündete Ciudadanos unterstützen die Großdemonstration.

Proteste seit Samstag

Demonstranten ziehen in Barcelona über die Via Laietana. Bildrechte: IMAGO Bereits am Samstag hatten Zehntausende Menschen in zahlreichen Städten Spaniens für die Einheit des Königreichs demonstriert. In Madrid und Barcelona versammelten sich Befürworter eines Dialogs zwischen Madrid und der katalanischen Regionalregierung vor den Rathäusern. Bei einem "patriotischen Marsch" in Madrid für Spaniens Einheit schwenkten die Menschen spanische Flaggen und beschimpften die katalanische Führung.

Unabhängigkeitserklärung befürchtet

Das katalanische Regionalparlament könnte am Dienstag die Unabhängigkeit von Spanien ausrufen. Das von separatistischen Parteien dominierte Parlament beruft sich dabei auf ein illegales Referendum vom vergangenen Sonntag. Nach Angaben der Regionalregierung hatten dabei 90 Prozent der Teilnehmer für eine Unabhängigkeit gestimmt. Allerdings hatten nach katalanischen Angaben nur 43 Prozent der Wahlberechtigten an dem durch das spanische Verfassungsgericht verbotenen Votum teilgenommen. Beobachter bezweifeln zudem, ob diese Zahlen überhaupt korrekt sind.

Entmachtung der Regionalregierung möglich