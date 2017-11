Der abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont und vier seiner früheren Minister haben sich der belgischen Polizei gestellt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Brüssel. Die fünf Politiker seien vorläufig festgenommen worden, teilte die Anklagebehörde am Sonntag in der belgischen Hauptstadt mit. Sie sollten noch am Sonntag einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Dieser muss bis Montagfrüh entscheiden, ob die fünf Politiker weiter festgehalten werden.