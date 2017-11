Puigdemont sieht sich offenbar als eine Art Präsident im Exil. Auf Twitter präsentierte er seine Homepage "president.exili.eu". Umgeleitet wird man dann auf eine Seite, auf der er sich noch als Regierungschef Kataloniens darstellt.



Am Dienstag hatte der Staatsgerichtshof in Madrid den entmachteten Regionalpräsidenten und 13 Mitglieder seiner Regierung für diesen Donnerstag und Freitag zur Stellungnahme vorgeladen. Ein Richter sollte dann entscheiden, ob Untersuchungshaft angeordnet wird. Bei einer Weigerung droht Puigdemont ein Haftbefehl, der seine Kandidatur bei der anstehenden Neuwahl in Katalonien am 21. Dezember verhindern würde.