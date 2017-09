Zehn Tage vor dem geplanten Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien hat das Auswärtige Amt in Berlin seine Reisehinweise für die Region aktualisiert und Reisende zur Achtsamkeit aufgerufen.

In den Hinweisen heißt es, es könne jederzeit zu Kundgebungen und Demonstrationen kommen, insbesondere in der katalanischen Hauptstadt Barcelona. Reisenden werde empfohlen, die lokalen Medien zu verfolgen, größere Menschenansammlungen vorerst zu meiden und den Anweisungen von Sicherheitskräften unbedingt Folge zu leisten.

Die Regionalregierung von Katalonien plant für den 1. Oktober 2017 die Durchführung eines Referendums über die Abspaltung von Spanien. Das spanische Verfassungsgericht hat das Referendum für verfassungswidrig erklärt, die Regierung hat es untersagt. Am Mittwoch führte die spanische Polizei mehrere Razzien durch. Ein Wirtschaftsstaatssekretär und weitere 13 Mitarbeiter der katalonischen Regionalregierung wurden festgenommen. Millionen Wahlzettel, aber auch Wahlurnen wurden beschlagnahmt. Damit ist unklar, ob überhaupt die nötigen Voraussetzungen für die Befragung gegeben sind.

Die katalonische Regionalregierung beharrt trotzdem auf dem Referendum. Der stellvertretende Regierungschef Oriol Junqueras sagte am Donnerstag, seine Regierung sei der Befragung weiterhin verpflichtet. Dass die Umstände nach den Razzien beeinträchtigt seien, liege aber auf der Hand. Anhänger protestierten bis zum frühen Donnerstagmorgen in zahlreichen Städten. In Barcelona versammelten sich später Tausende Menschen vor dem obersten Gericht Kataloniens, um für die Freilassung der Festgenommen zu demonstrieren.