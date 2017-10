Spanien gilt als einer ältesten Nationalstaaten in Europa. Doch trotzdem standen und stehen Fragen wie etwa die der Zugehörigkeit Kataloniens zum spanischen Nationalstaat mehrere Jahrhunderte nach seinem Entstehen immer wieder auf der politischen Agenda.

Tatsächlich können die Katalanen mit einigem Recht behaupten, dass die Tradition ihrer staatlichen Institutionen älter sind als die Spaniens. Zudem liefert der Blick in ihre Geschichte gewichtige Argumente dafür, dass Katalonien – in der Vergangenheit – meist fortschrittlicher und weiter entwickelt war als das Spanien der Habsburger, der Bourbonen und späteren Militärdiktaturen.

Statue von Christoph Kolumbus in Barcelona: Mit ihm begann der Aufstieg Spaniens zur Weltmacht der Meere. Die katalanische Dominanz im Mittelmeer war da schon wieder Geschichte. Bildrechte: Colourbox Schon im 11. Jahrhundert hatte sich die Grafschaft Katalonien gemeinsam mit der Grafschaft Aragon zur Mittelmeermacht des Mittelalters entwickelt. Kataloniens Grafen stiegen zu Königen auf, die im 13. Jahrhundert neben den Balearen auch Sardinien und Sizilien regierten. Anfang des 14. Jahrhunderts reichten ihre Expeditionen bis Konstantinopel, 1311 wurden Athen und 1319 weitere Regionen in Griechenland zu einem katalanischen Herzogtum und auch dessen Städte nach der Verfassung von Barcelona regiert.



In den katalanischen Städten hatte sich früh ein Handelsbürgertum etabliert, während die katalanische Sprache, Kultur, Literatur und Kunst, einen Aufschwung erlebten. Im 14. und 15. Jahrhundert bildeten sich damit die bis heute gültigen Grenzen der katalanischen Sprache heraus und damit auch die Grenzen dessen, was den Katalanen heute als Nation gilt.

Unterschiedliche institutionelle Entwicklung

Neben der Sprache unterschied sich vor allem das Rechts- und Verwaltungssystem Kataloniens schon damals deutlich von dem seiner Nachbarn. Die Regierungsform war keine absolute Monarchie. Die Macht der Könige war beschränkt durch frühe parlamentarische Strukturen und bürgerliche Mitbestimmungsrechte. Die Städte hatten bürgerliche Verwaltungsstrukturen mit autonomer gesetzlicher Grundlage und Wahlen der Stadträte durch Bürger und Volk entwickelt.

Dass Katalonien-Aragon 1516 durch dynastische Verflechtungen an Karl V. fiel und damit an einen absoluten habsburgischen Herrscher, war da natürlich ein Rückschritt. In der Folge versuchte Katalonien auch immer wieder, sich von der kastilischen Dynastie zu befreien. Gänzlich unabhängig wurde Katalonien zwar nicht mehr. Gewisse Eigenheiten auch der institutionellen Verfassung konnten jedoch bewahrt werden.

Entstehung des katalanischen Nationalfeiertags

1714, ein Datum, das auch heute noch eine bedeutende Rolle spielt, gilt für viele als die Geburtsstunde der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Der katalanische Adel hatte sich aus Angst um seine Privilegien auf die Seite der Habsburger geschlagen, die den Schlagabtausch gegen die Bourbonen verloren. Deren Truppen nahmen am 11. September 1714 Barcelona ein seit 1980 ist dieser Tag der katalanische Nationalfeiertag.

Auswirkungen hat dieses Datum auch auf den Fußball: Jedes Mal, wenn bei einem Heimspiel des FC Barcelona die Leuchtanzeige auf 17 Minuten und 14 Sekunden vorrückt, schallt ein politischer Schlachtruf von den Rängen: "Independencia!" – Unabhängigkeit!

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Spanien größtenteils ein äußerst rückständiges Agrarland, mit noch immer feudalen Eigentumsverhältnissen. Die wenigen entwickelten und moderneren Industrie-Zentren des Landes lagen in Katalonien und im Baskenland.



War schon die erste Spanische Republik vom Februr 1873 bis zum Dezember 1874 am Streit über die Frage gescheitert, ob Spanien eine föderale oder unitäre Republik sein sollte, so führte der Konflikt auch in den Wirren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dazu, dass nahezu jede zentrale Regierung scheiterte.

Nach dem Sieg linksliberaler, sozialistischer und kommunistischen Parteien bei den Wahlen im Februar 1936 putschte das Militär unter General Francisco Franco erneut. Franco, der sich mit den spanischen Faschisten und den Monarchisten verband, verfolgte die Einheit Spaniens. Das Ziel verfolgte er mit Gewalt unter seiner Diktatur bis zu seinem Tod 1975.

Ab 1975 war es dann wieder ein König, Juan Carlos, der Reformen einleitete und Spanien in einer nunmehr demokratischen Regierungsform stabilisieren konnte. Seit 1983 ist das Land in 17 Autonome Gemeinschaften ("Comunidades Autónomas") mit eigenen Parlamenten und Regierungen gegliedert. Immer wieder ringen sie jedoch mit Madrid um Befugnisse wie beispielsweise mehr finanzpolitische Unabhängigkeit.

Im Jahr 2006 hatte das Parlament in Madrid eine neue Autonomiecharta für Katalonien verabschiedet und der Region mehr Vollmachten im Steuer- und Justizbereich zugestanden. Zugleich wurde Katalonien als "Nation" bezeichnet. Dagegen klagte die rechtskonservative Volkspartei (Partido Popular) des heutigen spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy. Am 28. Juni 2010 erkannte das spanische Verfassungsgericht den Katalanen den Status einer "Nation" ab und stufte den Hinweis auf Katalanisch als "bevorzugter Sprache" in Behörden als verfassungswidrig ein.

Am 10. Juli 2010 demonstrierte eine Million Menschen in Barcelona für das Autonomiestatut. Zwei Jahre später, am 11. September 2012, gingen in Barcelona erneut mehr als eine Millionen Menschen für die Unabhängigkeit auf die Straße. Die Demonstrationen am 11. September, dem katalanischen "Nationalfeiertag" (Diada), wiederholen sich in den folgenden Jahren.