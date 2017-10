Um den Effekt möglichst eindeutig nachweisbar zu machen, sollten die Transaktionen zwischen 8 und 9 Uhr morgens erfolgen. "Hebt den Betrag ab, den ihr wollt", hieß es auf Twitter. In ihrem Unabhängigkeitsbestreben argumentieren viele Katalanen damit, dass sie von der spanischen Zentralregierung in Finanzfragen ungerecht behandelt werden. Katalonien erwirtschaftet rund ein Fünftel des spanischen Bruttoinlandsprodukts.

Spaniens Ministerpräsident Rajoy beharrt im Katalonien-Konflikt auf die Einhaltung der spanischen Gesetze. Bildrechte: dpa

Der Konflikt zwischen der separatistischen Regionalregierung in Barcelona und der Zentralregierung in Madrid hatte sich am Donnerstag drastisch zugespitzt. Nachdem Regionalpräsident Carles Puigdemont ein Ultimatum des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy zur Beendigung aller Unabhängigkeitsbestrebungen zurückgewiesen hatte, kündigte Madrid Zwangsmaßnahmen gegen die Separatisten an. Ein Ministerrat soll am Samstag in Madrid über diese Maßnahmen beraten.