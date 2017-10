Das Parlament der spanischen Region Katalonien hat mehrheitlich für die Gründung eines eigenen Staates gestimmt. Die Abgeordneten verabschiedeten am Freitag in geheimer Abstimmung in Barcelona eine Resolution über die Konstituierung "einer katalanischen Republik als unabhängigen und souveränen Staat". Allerdings wurde kein konkreter Termin genannt.

Damit droht der Konflikt um die autonome Region weiter zu eskalieren. Ministerpräsident Mariano Rajoy rief in einer ersten Reaktion auf Twitter zur Ruhe auf. Der Rechtsstaat werde die Achtung von Recht und Gesetz in Katalonien wieder herstellen.

Spaniens Premier Mariano Rajoy Bildrechte: IMAGO

Parallel stimmt das spanische Parlament am Nachmittag über die Aktivierung des Verfassungsartikels 155 ab, der eine Entmachtung der katalonischen Regionalregierung und weitere Zwangsmaßnahmen erlaubt. Rajoy hatte das zuvor gefordert.



Rajoy sagte am Freitag: "Die Verantwortlichen in Katalonien haben sich an den Rand des Rechts begeben, indem sie gegen Verfassung und Autonomiestatuts verstoßen haben. Das können wir nicht akzeptieren." Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont und sein Kabinett müssten abgesetzt werden. Eine Zustimmung gilt als sicher, da Rajoys Partido Popular die meisten Sitze im spanischen Senat hat.