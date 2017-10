Katalonienkonflikt Entscheidung in Barcelona erwartet

Zugleich appellierte Colau an den spanischen Regierungschef Mariano Rajoy, die nach Katalonien entsandte Staatspolizei wieder abzuziehen. Auch dürfe Rajoy nicht die katalanischen Institutionen entmachten. Colau mahnte: "Was wir jetzt brauchen, sind Gesten der Entspannung von beiden Seiten."

Das Erstarken der Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien geht vor allem auf eine Entscheidung am 28. Juni 2010 zurück. Damals kippte das Oberste Gericht Spaniens auf Betreiben der konservativen Volkspartei (PP) den neuen Autonomiestatut für die Region, der 2006 unter dem damaligen sozialistischen Regierungschef José Luis Rodríguez Zapatero in Madrid und von den Katalanen in einer Volksbefragung gebilligt worden war.