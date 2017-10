Referendum Katalonien will schnell die Unabhängigkeit ausrufen

Nach dem Unabhängigkeitsreferendum will Katalonien binnen weniger Tage seine Unabhängigkeit von Spanien erklären. Das sagte der Chef der Regionalregierung Carles Puigdemont dem britischen Sender BBC in einem Interview. Sobald das vollständige Ergebnis des Referendums vorliege, werde man binnen 48 Stunden die Unabhängigkeit ausrufen. "Wir werden also Ende dieser Woche oder Anfang kommender Woche handeln", sagte Puigdemont.

Weiter sagte er, ein mögliches Eingreifen der Zentralregierung in Madrid halte er für einen Fehler. Er betonte, derzeit gebe es keinen Kontakt zwischen der Regionalregierung in Katalonien und der Zentralregierung.

König kritisiert Regionalregierung

Erst am Dienstagabend hatte sich auch Spaniens König erstmals in den Konflikt eingeschaltet. In einer TV-Ansprache an die Nation hatte er die katalanische Regionalregierung scharf kritisiert. Unter anderem warf er ihr vor, mit ihrem "unverantwortlichen Verhalten" die wirtschaftliche und soziale Stabilität Kataloniens und ganz Spaniens aufs Spiel zu setzen.

Demonstrationen und EU-Parlamentssitzung

In Barcelona demonstrierten am Dienstagabend 700.000 Menschen gegen die Polizeigewalt bei dem Referendum. Es wird am Mittwochnachmittag auch das Europaparlament beschäftigen. Zum Auftakt der Oktober-Plenarsitzung setzten die Abgeordneten eine Dringlichkeitsdebatte zum Thema auf die Tagesordnung.