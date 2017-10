Die Polizei ist am Sonntag mit einem Großaufgebot in der Region. Die Beamten setzten teilweise ihre Schilde ein, um die Menschen am Betreten der Wahllokale zu hindern. Nach Angaben der Regierung wurden außerdem erneut Wahlurnen und Stimmzettel beschlagnahmt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, kam es an einigen Orten zu Zusammenstößen zwischen Wahlwilligen und Polizei.



In Gironda drangen Sicherheitskräfte in das Wahllokal ein, in dem der Chef der katalanischen Regionalregierung, Charles Puigdemont, seine Stimme abgeben wollte. Der 54-Jährige sei daraufhin zur Stimmabgabe in ein nahe gelegenes Dorf gefahren, berichten spanische Medien, um dort zu wählen. Puigdemont war im Januar 2016 zum Chef der katalanischen Regionalregierung gewählt worden. Im Juni 2017 hatte er bekanntgegeben, dass er am 1. Oktober ein Referendum über die Abspaltung der Region abhalten wolle. Seither hatte er gegen den Widerstand aus Madrid eisern an dem Plan festgehalten.