Ausweichende Antwort auf Ultimatum Katalonien spielt auf Zeit - Madrid bleibt hart

Am Montag 10:00 Uhr ist das Ultimatum Spaniens abgelaufen, in dem Madrid Klarheit über die Unabhängigkeit Kataloniens fordert. Regionalpräsident Puigdemont reagierte ausweichend: In einem Brief bat er um zwei Monate Aufschub und um Dialog. Das reicht der Zentralregierung nicht. Sie zündete nun die zweite Eskalationsstufe.