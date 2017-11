Der abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont ist zusammen mit 13 Mitgliedern seiner Regierung für den heutigen Donnerstag zur Stellungnahme vor dem Staatsgerichtshof in Madrid vorgeladen. Wegen der Krise um die Unabhängigkeit Kataloniens wird ihm unter anderem "Rebellion" vorgeworfen. Darauf stehen in Spanien bis zu 30 Jahre Haft.

Der von der spanischen Zentralregierung abgesetzte Regionalpräsident kündigte jedoch an, nicht in Spanien zu erscheinen. Nach seiner Ausreise nach Belgien hatte sein Anwalt Paul Bekaert am Mittwoch erklärt, sein Mandant fürchte, keinen fairen Prozess zu bekommen. Auch wenn er kein politisches Asyl suche, werde er auch im Falle einer Auslieferungsforderung nicht nach Spanien reisen.