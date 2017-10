Madrid warnt vor Abspaltung

Die Zentralregierung in Madrid warnte unterdessen erneut in scharfem Ton vor einer Loslösung Kataloniens. Spaniens Justizminister Rafael Catalá kündigte an, "alle zur Verfügung stehenden Mittel" einzusetzen, um die Einhaltung der spanischen Gesetze zu garantieren. Alle vom Regionalparlament in Barcelona verabschiedeten Abspaltungsgesetze seien vom Verfassungsgericht als illegal außer Kraft gesetzt worden: "Eine Minderheit will diesen Quatsch aber dennoch durchsetzen." Auch Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte mehrfach betont, eine Abspaltung Kataloniens nicht zuzulassen.

Entmachtung der Regionalregierung droht

Auch Gegner einer Abspaltung Kataloniens demonstrieren in Barcelona. Bildrechte: dpa Um eine Unabhängigkeitserklärung zu verhindern, könnte die spanische Regierung erstmals in der Geschichte des Landes auf Artikel 155 der Verfassung zurückgreifen. Über den Verfassungsartikel kann Madrid die Regionalregierung entmachten und Katalonien die Autonomie entziehen. Die Region könnte dann vorübergehend von der Zentralregierung verwaltet werden. Puigdemont warnte die spanische Regierung vor einem solchen Schritt. Bereits im Vorfeld des vom spanischen Verfassungsgericht verbotenen Referendums am Sonntag hatte Madrid zusätzliche Polizeikräfte der Guardia Civil nach Katalonien beordert. Unbestätigten Medienberichten zufolge sollen am Mittwoch auch bereits Soldaten in Richtung Katalonien in Marsch gesetzt worden sein.

König wirft Separatisten Gesetzenbruch vor

König Felipe VI. wirft den Separisten vor, systematisch Gesetze zu missachten. Bildrechte: dpa Rückendeckung erhielt die Regierung in Madrid von König Felipe VI. In einem für das spanische Staatsoberhaupt außergewöhnlichen Schritt hatte der Monarch am Dienstag Stellung bezogen und der Regionalregierung von Separatisten-Führer Puigdemont vorgeworfen, den sozialen Frieden zu bedrohen und systematisch Gesetze zu missachten. Der Staat müsse vor diesem Hintergrund die verfassungsmäßige Ordnung garantieren, betonte der König.

EU-Kommission lehnt Vermittlerrolle ab

Puigdemont hatte bereits unmittelbar nach dem Referendum die EU zur Vermittlung in dem Konflikt aufgefordert. Brüssel lehnte allerdings klar ab. "Für die EU-Kommission ist das eine interne Angelegenheit von Spanien", bekräftigte der Vizepräsident der Brüsseler Behörde, Frans Timmermans, am Mittwoch in Straßburg. Mit Blick auf das harte Vorgehen der spanischen Polizei am Rande der Abstimmung sagte der Niederländer: "Gewalt löst in der Politik nichts." Dennoch müsse eine Regierung die Rechtsstaatlichkeit durchsetzen. Auch die Bundesregierung schloss ein Engagement aus. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, Bundeskanzlerin Angela Merkel strebe keine Vermittlerrolle an.

Weniger als die Hälfte für Unabhängigkeit

Am Sonntag hatten die Katalanen trotz klarer Warnungen der Regierung in Madrid ein Referendum über die Unabhängigkeit der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens abgehalten. 90 Prozent der Wähler stimmten laut Regionalregierung mit "Ja". Die Wahlbeteiligung lag allerdings nur bei rund 40 Prozent. Das spanische Verfassungsgericht hatte die Abstimmung verboten. Spanische Polizeikräften hatten mit allen Mitteln versucht, das illegale Referendum zu verhindern. Dabei war es am Sonntag auch zu einem unverhältnismäßig harten Polizeieinsatz gekommen. Dabei sollen nach katalanischen Angaben rund 900 Menschen verletzt worden sein.