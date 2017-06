Wegen des Vorwurfs der Terrorunterstützung haben mehrere arabische Staaten ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Katars Nachbarländer Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate schlossen in einem koordinierten Vorgehen am Montag die Grenzen zu dem Golf-Emirat. Sie forderten Bürger Katars auf, in spätestens 14 Tagen auszureisen. Auch Ägypten und der Jemen brachen alle Beziehungen zu Katar ab. Katarische Diplomaten müssen die betroffenen Staaten innerhalb von 48 Stunden verlassen.

Flugverkehr gestoppt

Saudi-Arabien und Bahrain stoppten auch den Luftverkehr mit Katar. Schon zuvor hatten mehrere Fluglinien aus Golfstaaten erklärt, sie stellten von Dienstag an ihre Verbindungen mit dem Emirat ein. Dazu gehörten Etihad Airways, Emirates, Flydubai, Air Arabia und Gulf Air.

Vorwurf der Terrorunterstützung

Aus saudi-arabischen Regierungskreisen hieß es, Katar unterstütze und beherberge zahlreiche Terrororganisationen, um der Stabilität in der Region einen Schlag zu versetzen. So gewähre das Land terroristischen Gruppen wie der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat", der Terrororganisation Al-Kaida und der Muslimbruderschaft Unterschlupf. Auch vom Iran unterstützte "Terroraktivitäten" wurden genannt. Das ägyptische Außenministerium warf Doha ebenfalls Unterstützung von Terrorismus vor.

Katar spricht von "Hetzkampagne"

Supermarkt in Doha: In Katar soll es schon Panikkäufe gegeben haben. Bildrechte: dpa Katar verurteilte den Abbruch der diplomatischen Beziehungen als "ungerechtfertigt". Der Schritt basiere auf "falschen und gegenstandslosen Behauptungen". Ziel der "Hetzkampagne" sei es offenbar, Katar politisch zu bevormunden, erklärte das Außenministerium in Doha.



Tatsächlich ist der kleine Staat am Persischen Golf, in dem die USA ihre größte Militärbasis in der Region unterhalten und in dem 2022 die Fußball-WM ausgetragen werden soll, weitgehend isoliert. Die Maßnahme dürfte erhebliche politische und wirtschaftliche Konsequenzen haben. Sie sorgte für vereinzelte Panikkäufe in dem Emirat, das auf Importe aus der Region angewiesen ist.

USA und Iran fordern Einlenken

US-Außenminister Rex Tillerson rief die arabischen Staaten auf, ihre Streitigkeiten beizulegen. Der Iran zeigte sich angesichts der Entwicklung besorgt. "Von dieser Krise hat keiner der Staaten etwas", sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi. "Sie gefährdet nur die gemeinsamen regionalen Interessen." Sanktionen gegen Katar könnten die Probleme definitiv nicht lösen.



Der Fußball-Weltverband FIFA, der 2022 die Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar vergeben hat, kommentierte den Abbruch der diplomatischen Beziehungen nicht. DFB-Präsident Reinhard Grindel schließt nach den jüngsten Vorwürfen gegen Katar einen Boykott der Fußball-WM 2022 in dem Emirat nicht mehr grundsätzlich aus.

Verhältnis lange angespannt

Das Verhältnis mehrere arabischer Staaten zu Katar ist seit langem angespannt. Vor drei Jahren hatten Saudi-Arabien, Bahrain und die Emirate ihre Botschafter für einige Monate abgezogen. Damals ging es vor allem um die Unterstützung Katars für die ägyptischen Muslimbrüder. Auch die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas unterhielt lange in Katar ihr Hauptquartier, bevor ihre Führer zur Ausreise aufgefordert wurden. Auch die radikalislamischen Taliban aus Afghanistan unterhielten eine diplomatische Vertretung in dem Golf-Emirat.



In islamischen und westlichen Ländern wird Katar seit langem auch vorgeworfen, islamistische und terroristische Organisationen in Syrien, Libyen, Tunesien, Somalia, Mali und auf den Malediven zu unterstützen.

Verbindungen mit USA und Deutschland

Katar ist zugleich aber auch ein Verbündeter der USA, die in dem Emirat die mit 10.000 Soldaten größte Militärbasis in der Golfregion unterhält. In Deutschland ist Katar ein wichtiger Investor, der unter anderem Anteile am VW-Konzern und der Deutschen Bank hält. Außerdem ist das Emirat ein Abnehmer deutscher Rüstungsprodukte.