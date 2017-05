Die Bundesregierung plant offenbar keinen sofortigen Abzug deutscher Soldaten aus dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik. Wie der "Spiegel" berichtet, werden der türkischen Seite noch einmal zwei Wochen Zeit eingeräumt. Die Bundesregierung wolle zunächst erneut mit der Führung in Ankara reden und erst dann über einen Abzug entscheiden.

Die Gespräche soll dem Bericht zufolge Außenminister Sigmar Gabriel führen. Intern mache sich die Bundesregierung aber keine Hoffnung, mit Ankara zu einer Lösung zu kommen. Der erneute Vermittlungsanlauf stößt bei der Opposition auf harsche Kritik. Die Grünen-Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger sagte dem "Spiegel", die Bundesregierung mache sich nach all den Provokationen Ankaras nur noch "lächerlich".

In Incirlik sind deutsche Tornado-Aufklärungsjets, ein Tankflugzeug der Bundeswehr und rund 250 Soldaten stationiert. Sie sind dort im Auftrag des Bundestages. Die Tornados sind der deutsche Beitrag im Kampf gegen den IS.

Die Türkei hatte vor gut einer Woche Bundestagsabgeordneten erneut die Reise nach Incirlik verweigert. Kanzlerin Merkel hatte am Donnerstag vor dem Nato-Gipfel in Brüssel mit dem Truppenabzug gedroht, sollte die Türkei nicht einlenken. Es sei unabdingbar, dass deutsche Abgeordnete deutsche Soldaten besuchen dürften. Andernfalls müsse die Bundeswehr den Standort verlassen.



Kurz danach kam Merkel mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan zusammen. Über den Inhalt des Gesprächs wurde nichts bekannt.



Wie am Freitag bekannt wurde, dürfen Bundestagsabgeordnete künftig zumindest den Luftwaffenstützpunkt Konya besuchen. Von dort starten Awacs-Aufklärungsflugzeuge der Nato zu Einsätze im Anti-IS-Kampf. Die Bundeswehr stellt die Besatzung.