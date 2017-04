Die türkische Opposition ist laut Medienberichten mit ihrem Antrag auf Annullierung des umstrittenen Verfassungsreferendums gescheitert. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch meldete, lehnte die Hohe Wahlkommission die Beschwerden der größten Oppositionspartei CHP gegen den Ablauf des Volksentscheids zum Präsidialsystem ab. Zehn von elf Mitgliedern der Wahlkommission hätten gegen den am Vortag eingebrachten Antrag gestimmt, hieß es.

CHP-Chef Kilicdaroglu: "Putsch gegen den nationalen Willen." Bildrechte: dpa

Die CHP hatte die Annullierung des Referendums am Dienstag wegen zahlreicher Manipulationsvorwürfe beantragt. Im Zentrum ihrer Kritik stand die während der laufenden Abstimmung am Sonntag getroffene umstrittene Entscheidung der Wahlkommission, auch nicht von ihr gestempelte Stimmzettel als gültig zu werten. Die CHP sieht darin einen Verstoß gegen geltendes Recht.



CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu warf der türkischen Regierung und der Wahlkommission einen "Putsch gegen den nationalen Willen" vor und kündigte an nicht zu ruhen, "bevor wir nicht Gerechtigkeit erfahren haben". Die prokurdische HDP legte am Mittwoch Beschwerde gegen den Leiter der Wahlkommission, Sadi Güven, wegen "Amtsmissbrauchs" ein. Auch die Anwaltskammern in Istanbul und Izmir reichten entsprechende Beschwerden ein.