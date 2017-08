Kenia Kenyatta alter und neuer Präsident

Der 72-jährige Odinga erklärte bereits am Wahltag, besser als sein politischer Gegner abgeschnitten zu haben. Er berief sich auf Einschätzungen seiner Partei. Belege präsentierte er nicht. In den Hochburgen der Opposition entlud sich nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Zorn. In Kibera, einem Slum der Hauptstadt Nairobi, plünderten Demonstranten Ladengeschäfte und zündeten sie an, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. In Kisumu im Westen des Landes schoss die Polizei unmittelbar nach Verkündung des Ergebnisses in die Luft, um Demonstranten auseinanderzutreiben. In Kawangware, einem Slum der Hauptstadt Nairobi, seien etliche Menschen auf die Straßen gegangen und die Polizei hätte teilweise Tränengas eingesetzt, sagte eine dpa-Reporterin.