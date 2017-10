Kurzbiografie von John F. Kennedy John F. Kennedy wurde am 29. Mai 1917 in Brookline (Massachusetts) geboren. Er studierte von 1936 bis 1940 Politische Wissenschaften in Harvard, ging anschließend als Freiwilliger zur US-Marine und kämpfte im Südpazifik als Schnellbootkommandant gegen die Japaner.



1946 wurde Kennedy für Demokraten Abgeordneter im Repräsentantenhaus, 1952 zog er in den Senat ein. Am 8. November 1960 wurde er zum Präsidenten der USA gewählt. Im Jahr darauf verkündete er ein umfangreiches Rüstungsprogramm und verstärkte die Präsenz der Vereinigten Staaten im Vietnamkrieg.



Nach dem Ende der Kuba-Krise leitete Kennedy erste Sxhritte der Entspannung im Verhältnis zur Sowjetunion ein. 1963 kündigte er nach Rassenunruhen gleiche Bürgerrechte für Schwarze an. Im selben Jahr sprach er bei seinem Deutschland-Besuch die legendären Worte "Ich bin ein Berliner!".



Kennedy starb im November 1963 durch ein Attentat in Dallas, Texas.