Man kann die Erlebnisse von Emmanuel Macron wohl am besten mit einem Satz überschreiben: Visionär trifft auf Wirklichkeit. Da versprüht Frankreichs junger Präsident seit Wochen einen Elan, der kaum zu bremsen ist. Da wird seit Monaten an seiner großen Rede zur Reform der EU gearbeitet. Da werden immer wieder auch die anderen Hauptstädte konsultiert, lässt man einzelnen Details Schritt für Schritt schon vor der Rede heraussickern.

EU fit machen

Will heißen: Überrascht sein konnte in Berlin, Warschau, Prag oder Rom keiner von dem, was Macron am Dienstag in der Sorbonne vorgetragen hat. Zumal es in eine Stoßrichtung geht, die auch schon EU-Kommissionspräsident Juncker drei Wochen vorher skizziert hat. Der stellt sogar in fast allen Punkten Übereinstimmung mit Macron fest.



Das Ziel dabei ist klar: Die ein wenig in die Jahre gekommene EU fit für's 21. Jahrhundert zu machen. Man sollte meinen, dass man sich in jeder Hauptstadt darüber schon einmal ausführlich Gedanken gemacht hat. Dass etwas in den Schubladen liegt, denn in den diversen Krisen der letzten Jahre knirschte es ja gewaltig.

Nichts Produktives

Malte Pieper, Korrespondent in Brüssel für MDR AKTUELL Bildrechte: Reiner Freese Aber, was passiert, als Emmanuel Macron seine Pläne den anderen Kollegen noch einmal vorstellt, den zwei Dutzend Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union? Nichts. Also zumindest nichts Produktives. Oder zumindest lassen die anschließend getätigten Wortmeldungen keinen anderen Schluss zu. Stattdessen gründet man mal wieder einen Mini-Arbeitskreis: EU-Ratspräsident Tusk soll alle Ideen zusammenfassen und schön ordentlich nebeneinander schreiben. Dafür hat er nun zwei Wochen Zeit. Also bis kurz vor dem nächsten Gipfel, wenn man Mitte Oktober in Brüssel wieder zusammenkommt.



Nun versuchen umtriebige Lobbyisten das als großen Erfolg zu verkaufen. So nach dem Motto: Europa hat verstanden, jetzt wird geliefert. Aber, mal im Ernst, wie oft haben wir das inzwischen gehört?

Ausfall Deutschlands

Erschwert wird das alles durch den Ausfall Deutschlands. Dadurch dass Angela Merkel noch auf der Suche nach einer neuen Koalition ist und nicht weiß, wie weit sie beispielsweise bei der Reform der Eurozone gehen kann, ohne von der FDP zurückgepfiffen zu werden.



Eigentlich müsste das größte Land der EU nun alles tun, damit die Debatte schnell an Fahrt gewinnt. Dass Ergebnisse sichtbar werden in einer Zeit, in der das Misstrauen gegen "die da in Brüssel" nur größer statt kleiner wird. Man müsste deutlich machen, was diese Europäische Union den Bürgern wirklich bringt, wie es um uns bestellt wäre, wenn weniger EU da wäre. In Großbritannien gewinnt diese Erkenntnis langsam an Boden.

Kanzlerin werkelt weiter

Will sagen: Auch die deutsche Kanzlerin müsste sich nun aufschwingen und eine beherzte Rede halten. Müsste erklären, müsste vermitteln. Müsste, wie Emmanuel Macron, Begeisterung wecken. Oder: Müsste klar sagen, was die EU für sie ist. Mittel zum Zweck und nicht mehr. Je nachdem, was Angela Merkel denkt.



Aber die Kanzlerin macht lieber das, was sie seit Jahren macht: fast nichts. Sie werkelt ein wenig vor sich hin. Lässt ihre Leute an den Schräubchen drehen, eine Reparatur hier, eine Reparatur da.



Was wir jetzt dagegen bräuchten, wäre eine klare Vision, wie Deutschland künftig in Europa aufgestellt sein will und welchen Rahmen dafür die EU liefern soll.



Einfach wegschweigen, geht nicht mehr, Frau Merkel. Sonst fährt das ganze Projekt vor die Wand!