Dieser G20-Gipfel hat die Erwartungen nicht erfüllt. Die Ergebnisse der zweitätigen Verhandlungen nach über einem Jahr Vorbereitung sind äußerst unbefriedigend. Am Ende stehen im Abschlussdokument nur Absichtserklärungen: Mehr Informationsaustausch im Kampf gegen den Terrorismus, das Bekenntnis zum freien Handel, die Reduzierung der Treibhausgase.



Wenn es ein Ziel gab, dann hätte Merkel versuchen müssen, den aufgebrochenen Graben zwischen den USA und den restlichen neunzehn Gipfelteilnehmern zu schließen. Das ist ihr nicht gelungen. Es konnte Merkel nicht gelingen, weil Donald Trump eine eigene Agenda hatte: America First. Die hat er in Hamburg ausgelebt und in die Abschlusserklärung gepresst. Dort finden sich die amerikanischen Positionen wieder.