Unterstützung bekommt Seehofer von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie erklärte am Dienstag, sie wolle über das Thema mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sprechen. Der Kommissionschef wird am Mittwoch in Berlin erwartet.



Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte schon im Februar Avramopoulos in einem Brief auf die "angespannte Sicherheitslage" nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hingewiesen. Deshalb prüfe Deutschland eine Verlängerung der Grenzkontrollen. Frankreich begründet seine Grenzkontrollen bereits mit der Terrorbedrohung.