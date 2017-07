Nach einem Krisentreffen seiner Regierung hat Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas am Freitagabend erklärt, alle Kontakte zu Israel würden eingefroren. Dies gelte solange, bis die "Besatzungsmacht" Israel die kürzlich eingeführten Kontrollmaßnahmen am Tempelberg einstelle. Abbas hatte bereits die USA aufgefordert, in dem neuen Konflikt zu intervenieren.

Tote und Verletzte bei Zusammenstößen

Zuvor war es am Freitag am Tempelberg zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gekommen. Nach einem Angriff in der vergangenen Woche, bei dem zwei israelische Polizisten und drei arabische Angreifer getötet worden waren, hatte Israel neue Sicherheitskontrollen am Tempelberg eingeführt. Aus Furcht vor neuer Gewalt stellte Israel Metalldetektoren auf und erlaubte nur Männern über 50 Jahren und Frauen den Zutritt zu der Stätte. Hunderte junge Männer beteten deshalb beim Freitagsgebet auf den Straßen. Anschließend kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, bei denen drei Palästinenser getötet und hunderte verletzt wurden. Auch vier israelische Polizisten wurden verletzt.

Der Tempelberg ist sowohl Juden als auch Muslimen heilig. Schon häufig kam es dort zu Spannungen und Auseinandersetzungen. Die jüngst eingeführten Kontrollen werten die Palästinenser als Versuch Israels, die Kontrolle über die Stätte auszuweiten. Israel dagegen betonte, den Status quo nicht verändern zu wollen.

Angreifer tötet Israelis in jüdischer Siedlung

Zu einem weiteren Zwischenfall kam es am Freitagabend im Westjordanland. Bei einer Messerattacke in einer jüdischen Siedlung tötete ein Angreifer drei Israelis. Eine israelische Armeesprecherin teilte mit, der Palästinenser sei in der Ortschaft Neve Zuf bei Ramallah in ein Wohnhaus eingedrungen. Er sei durch Schüsse verletzt und außer Gefecht gesetzt worden.