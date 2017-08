In Rotterdam ist nach einer Terrorwarnung ein Rockkonzert abgesagt worden. Wie der Bürgermeister der niederländischen Metropole, Ahmed Aboutaleb, mitteilte, wurde in der Nähe des Veranstaltungsortes ein Kleinlaster mit verdächtigen Gasflaschen entdeckt. Zuvor hatte die spanische Polizei vor einem möglichen Anschlag auf das Konzert der US-Band "Allah-Las" gewarnt.

In diesem Auto hat die niederländische Polizei verdächtige Gasflaschen gefunden. Bildrechte: dpa

Die niederländische Polizei riegelte den Veranstaltungsort ab, das Konzert wurde abgesagt. Zum Zeitpunkt der Absage waren erst nur wenige Zuschauer gekommen. Die Musiker verließen den Ort unter Polizeischutz.



Die Band Allah-Las war erst am Dienstag in Groningen aufgetreten. Das Trio hatte sich 2008 gegründet. Es wurde wegen seines Namens schon mehrfach von Muslimen angegriffen. Die Musiker betonen, dass sie den Namen wegen des "heiligen Klanges" gewählt hätten. Der Name sei schlicht ein Wortspiel mit dem in der Musik häufigen "la-la-la“.